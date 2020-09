GF Vip: Come Sta Paolo Brosio: Ultimo Bollettino Medico! (Di lunedì 21 settembre 2020) Paolo Brosio sarebbe dovuto entrare nella Casa del Grande Fratello Vip, ma alla fine il giornalista non è comparso! Ecco cos’è successo a Paolo Brosio, Come sta, e quando lo vedremo nel Reality. Ennesimo evento sfortunato per il Grande Fratello Vip: Paolo Brosio, il cui ingresso era previsto per la seconda puntata del reality insieme a quello di Elisabetta Gregoraci, alla fine non ha varcato la fatidica porta rossa! A confermarlo è stato anche Alfonso Signorini, che nel corso dell’appuntamento del venerdì sera ha annunciato che l’entrata del giornalista è stata rimandata a “data da destinarsi” a causa di gravi problemi di salute. Un annuncio che, poco dopo, è stato seguito da un’altra ... Leggi su gossipnews.tv (Di lunedì 21 settembre 2020)sarebbe dovuto entrare nella Casa del Grande Fratello Vip, ma alla fine il giornalista non è comparso! Ecco cos’è successo asta, e quando lo vedremo nel Reality. Ennesimo evento sfortunato per il Grande Fratello Vip:, il cui ingresso era previsto per la seconda puntata del reality insieme a quello di Elisabetta Gregoraci, alla fine non ha varcato la fatidica porta rossa! A confermarlo è stato anche Alfonso Signorini, che nel corso dell’appuntamento del venerdì sera ha annunciato che l’entrata del giornalista è stata rimandata a “data da destinarsi” a causa di gravi problemi di salute. Un annuncio che, poco dopo, è stato seguito da un’altra ...

trash_italiano : Malgioglio, Elettra, Lino Banfi, Suor Cristina, Cristina D’Avena, Orietta Berti, Francesco Pannofino e Paola Barale… - GrandeFratello : Elisabetta Gregoraci è pronta a varcare la Porta Rossa: super carica! Come si integrerà con i VIP già entrati? ??… - Corriere : E Leali elogia Mussolini: «Ha fatto cose buone, come le pensioni». Polemiche per le frasi del cantante - blogtivvu : #GFVip, Tommaso Zorzi torna nella Casa: ambulanza e febbre alta, ecco come sta adesso - VIDEO - hamiltonismy : @_SpaceJay___ Jay, quello che ti sto dicendo é che non é giusto nei tuoi confronti, cazzo. Davvero. É imbarazzante,… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Come Grande Fratello Vip: la tv italiana continua a essere uno spot per i fascisti Wired.it GF Vip, Tommaso Zorzi torna nella Casa: ambulanza e febbre alta, ecco come sta (VIDEO)

Tommaso Zorzi torna nella Casa del Grande Fratello Vip: ecco come sta Per colpa della febbre ed una temperatura corporea di 39 gradi, Zorzi, amatissimo sui social, era stato costretto ad allontanarsi ...

Enock Barwuah, chi è la fidanzata Giorgia: età, vita privata, curiosità

non resta dunque che vedere come si evolverà la storia fra i due e, soprattutto, se Enock riuscirà a uscire integro e indenne dall’esperienza al Grande Fratello Vip.

Tommaso Zorzi torna in casa e litiga con Francesca Pepe (VIDEO)

Non c’è proprio pace tra Tommaso Zorzi e Francesca Pepe al GF Vip. L’influencer meneghino e la modella si sono battibeccati più e più volte da venerdì, quando quest’ultima ha fatti il suo ingresso nel ...

Tommaso Zorzi torna nella Casa del Grande Fratello Vip: ecco come sta Per colpa della febbre ed una temperatura corporea di 39 gradi, Zorzi, amatissimo sui social, era stato costretto ad allontanarsi ...non resta dunque che vedere come si evolverà la storia fra i due e, soprattutto, se Enock riuscirà a uscire integro e indenne dall’esperienza al Grande Fratello Vip.Non c’è proprio pace tra Tommaso Zorzi e Francesca Pepe al GF Vip. L’influencer meneghino e la modella si sono battibeccati più e più volte da venerdì, quando quest’ultima ha fatti il suo ingresso nel ...