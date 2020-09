GF VIP, Andrea Zelletta vicino a Matilde Brandi, il web contro Natalia: “Come se Andrea non esistesse” (FOTO) (Di lunedì 21 settembre 2020) In questa prima settimana di permanenza nella casa del GF VIP pare che tra Andrea Zelletta e Matilde Brandi sia nato un bel feeling. La cosa, naturalmente, non è passata inosservata ai telespettatori, che hanno immediatamente provveduto a far nascere dei gossip. Deianira Marzano, infatti, ha riportato le segnalazioni di alcuni telespettatori, i quali sembrano aver notato una palese intesa tra loro. Allo stesso tempo, la fidanzata di Andrea, Natalia Paragoni, sta ricevendo un po’ di critiche sul web per alcuni comportamenti assunti. L’avvicinamento tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni Andrea Zelletta sembra essere ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 21 settembre 2020) In questa prima settimana di permanenza nella casa del GF VIP pare che trasia nato un bel feeling. La cosa, naturalmente, non è passata inosservata ai telespettatori, che hanno immediatamente provveduto a far nascere dei gossip. Deianira Marzano, infatti, ha riportato le segnalazioni di alcuni telespettatori, i quali sembrano aver notato una palese intesa tra loro. Allo stesso tempo, la fidanzata diParagoni, sta ricevendo un po’ di critiche sul web per alcuni comportamenti assunti. L’avvicinamento traParagonisembra essere ...

_Alicesworld : @sandrettaetta Non conta essere vip o meno. Conta che persona ti dimostri. Denis e Andrea > Leali nelle “visualizza… - sandrettaetta : Chissà perché ma tutta la gente che vuole Leali fuori è gente che preferisce tenersi persone dentro la casa come De… - zazoomblog : Grande Fratello Vip: Andrea Zelletta discute con Enock Barwuah e il web lo attacca - #Grande #Fratello #Andrea… - blogtivvu : #GFVip, Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sono in crisi? Emerge un retroscena che accende la tensione. - MusicTV_ITA : Votate i vostri concorrenti preferiti. ?????????????????? -

Ultime Notizie dalla rete : VIP Andrea Andrea Zelletta: "Non riesco ad aprirmi" Grande Fratello Serena Grandi feroce su Patrizia De Blanck: “Non si lava”

Serena Grandi ha confermato a Domenica Live le forti dichiarazioni di Andrea Ripa di Meana sull'igiene della contessa Patrizia De Blanck Ospite di recente a “Domenica Live” da Barbara D’Urso, Serena G ...

Grande Fratello Vip: Denis Dosio in lacrime

Alcune confidenze con gli inquilini della casa del Grande Fratello hanno portato a galla il difficile passato di Denis. Il ragazzo, infatti, ha versato lacrime amare raccontando degli attacchi degli h ...

Grande Fratello Vip, televoto annullato: "Provvedimento disciplinare per un concorrente”

GF Vip, televoto annullato per Leali e Morra: "Provvedimento disciplinare per un concorrente" Il televoto in corso per decretare un eliminato tra i concorrenti Fausto Leali e Massimiliano Morra è stat ...

Serena Grandi ha confermato a Domenica Live le forti dichiarazioni di Andrea Ripa di Meana sull'igiene della contessa Patrizia De Blanck Ospite di recente a “Domenica Live” da Barbara D’Urso, Serena G ...Alcune confidenze con gli inquilini della casa del Grande Fratello hanno portato a galla il difficile passato di Denis. Il ragazzo, infatti, ha versato lacrime amare raccontando degli attacchi degli h ...GF Vip, televoto annullato per Leali e Morra: "Provvedimento disciplinare per un concorrente" Il televoto in corso per decretare un eliminato tra i concorrenti Fausto Leali e Massimiliano Morra è stat ...