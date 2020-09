GF Vip 5, Andrea Zelletta interessato alla Gregoraci? L’opinione di Deianira Marzano (Di lunedì 21 settembre 2020) Secondo l’influencer partenopea, Andrea Zelletta nutrirebbe una forte simpatia per Elisabetta Gregoraci, tanto da confidarsi nella casa del GF Vip 5 In questi ultimi giorni, pare che tra Andrea Zelletta e Elisabetta Gregoraci sia nata una particolare alchimia. Il ragazzo, infatti, non ha mai nascosto di trovare la showgirl calabrese molto attraente, tanto da definirla “ragazza croccante”. A quanto pare, tale feeling non è sfuggito a Deianira Marzano, che ha espresso la sua tramite Instagram Stories. “Ditemi quello che volete ma non potete negare che sta sempre addosso alla Gregoraci” ha dichiarato l’influencer partenopea riportando una fotografia dei due concorrenti ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 21 settembre 2020) Secondo l’influencer partenopea,nutrirebbe una forte simpatia per Elisabetta, tanto da confidarsi nella casa del GF Vip 5 In questi ultimi giorni, pare che trae Elisabettasia nata una particolare alchimia. Il ragazzo, infatti, non ha mai nascosto di trovare la showgirl calabrese molto attraente, tanto da definirla “ragazza croccante”. A quanto pare, tale feeling non è sfuggito a, che ha espresso la sua tramite Instagram Stories. “Ditemi quello che volete ma non potete negare che sta sempre addosso” ha dichiarato l’influencer partenopea riportando una fotografia dei due concorrenti ...

