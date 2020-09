Gentiloni, riforme politica fiscale: “momentum politico favorevole” (Di lunedì 21 settembre 2020) (Teleborsa) – Politiche fiscali più eque possono sostenere la ripresa e rendere la società più sostenibile. È questo il pensiero espresso oggi da Paolo Gentiloni intervenuto a un webinar sulla tassazione. “Le politiche fiscali possono dare un forte contributo alla ripresa, tramite più equità, nuove politiche e nuove risorse, che sono estremamente importanti, perché negli ultimi mesi abbiamo deciso qualcosa che non ha precedenti e dovremo ripagare questi fondi con risorse proprie”, ha detto il Commissario Ue agli Affari economici. Gentiloni è ottimista sulla riuscita della riforma in tempi brevi: “c’è un momentum politico favorevole, nel Parlamento europeo, con la presidenza tedesca di turno dell’Unione e alla Commissione è stato ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 21 settembre 2020) (Teleborsa) – Politiche fiscali più eque possono sostenere la ripresa e rendere la società più sostenibile. È questo il pensiero espresso oggi da Paolointervenuto a un webinar sulla tassazione. “Le politiche fiscali possono dare un forte contributo alla ripresa, tramite più equità, nuove politiche e nuove risorse, che sono estremamente importanti, perché negli ultimi mesi abbiamo deciso qualcosa che non ha precedenti e dovremo ripagare questi fondi con risorse proprie”, ha detto il Commissario Ue agli Affari economici.è ottimista sulla riuscita della riforma in tempi brevi: “c’è un momentumfavorevole, nel Parlamento europeo, con la presidenza tedesca di turno dell’Unione e alla Commissione è stato ...

(Teleborsa) - Politiche fiscali più eque possono sostenere la ripresa e rendere la società più sostenibile. È questo il pensiero espresso oggi da Paolo Gentiloni intervenuto a un webinar sulla tassazi ...

