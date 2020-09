Gazzetta: per il nuovo corso di Rizzoli, il mani di Bonucci non è rigore. Vedremo in futuro (Di lunedì 21 settembre 2020) La Gazzetta dello sport fornisce la sua interpretazione del fallo di mano di Bonucci in area che non si è tramutato in rigore per la Sampdoria. Scrive che simboleggia il cambio di politica richiesto da Rizzoli. Al 44’ il caso che può simboleggiare la transizione richiesta dal designatore Rizzoli che ha chiesto valutazioni concrete dal campo su dinamica e azione nei rigori per mani. Bonucci va su Bonazzoli in area che tira e colpisce da distanza estremamente ravvicinata il braccio piuttosto aperto dello juventino. Per Piccinini non c’è niente, la sua valutazione dal campo sembra considerare la distanza molto ravvicinata, il pallone poi va nella direzione opposta a quella della porta e il braccio colpito è il destro, non il ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 21 settembre 2020) Ladello sport fornisce la sua interpretazione del fallo di mano diin area che non si è tramutato inper la Sampdoria. Scrive che simboleggia il cambio di politica richiesto da. Al 44’ il caso che può simboleggiare la transizione richiesta dal designatoreche ha chiesto valutazioni concrete dal campo su dinamica e azione nei rigori perva su Bonazzoli in area che tira e colpisce da distanza estremamente ravvicinata il braccio piuttosto aperto dello juventino. Per Piccinini non c’è niente, la sua valutazione dal campo sembra considerare la distanza molto ravvicinata, il pallone poi va nella direzione opposta a quella della porta e il braccio colpito è il destro, non il ...

NEW YORK, 21 SET - La Speaker della Camera, Nancy Pelosi, non esclude la possibilità di usare l'impeachment per fermare la conferma in Senato del giudice alla Corte Suprema nominato da Donald Trump. P ...

Golf: Ranking, Johnson conferma la leadership

ROMA, 21 SET - Con il sesto posto allo US Open Dustin Johnson consolida la sua leadership nel ranking del golf mondiale. L'americano, vincitore della FedEx Cup, con 10.2406 punti precede in classifica ...

Omaggio a Beethoven Applausi per il Campiani in concerto al Sociale

Un bellissimo concerto quello offerto alla città dal conservatorio Lucio Campiani l’altra sera, tutto dedicato a Beethoven. Il Teatro Sociale si è riempito, fino a quasi 500 posti (massimo in era Covi ...

