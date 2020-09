Gattuso lascia in panchina 100 milioni di investimenti e manda un messaggio ad ADL (Di lunedì 21 settembre 2020) Il Napoli ha battuto il Parma con il punteggio di 0-2. Decisivi i goal di Mertens e Insigne. Osimhen è partito dalla panchina. Leggi su 90min (Di lunedì 21 settembre 2020) Il Napoli ha battuto il Parma con il punteggio di 0-2. Decisivi i goal di Mertens e Insigne. Osimhen è partito dalla

Tony19260596 : @enzogoku69 Enzo si e' visto un gesto tra Gattuso e KK che lascia ben sperare, lo hai notato? - ForzaNa51521144 : RT @napolista: Osimhen guarda, Mertens gioca: Gattuso lascia il mercato del Napoli in panchina La Gazzetta scrive che non è una bocciatura… - zazoomblog : Osimhen guarda Mertens gioca: Gattuso lascia il mercato del Napoli in panchina - #Osimhen #guarda #Mertens #gioca:… - ilnapolionline : Gattuso, per il debutto in campionato vuole andare sul sicuro e lascia 80 milioni in panchina (Grafico) -… - zazoomblog : Osimhen guarda Mertens gioca: Gattuso lascia il mercato del Napoli in panchina - #Osimhen #guarda #Mertens #gioca: -