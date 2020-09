Gaffe dopo mezzo secondo: impensabile inizio della maratona-Mentana. Ecco il video, dietro le quinte | Guarda (Di lunedì 21 settembre 2020) inizio con Gaffe a La maratona di Enrico Mentana su La7. Già, perché dopo il tg il collegamento passa a Mitraglietta, per il lungo speciale su regionali e referendum costituzionale. Peccato però che in studio, quando le telecamere si accendono, ancora non ci sia. Ma che è successo? Ce lo svela questo video rilanciato dall'account de La7: a Mentana mancava il microfono. E così Ecco le operazioni frettolose di "vestizione" per Mentana, riprese dietro le quinte. Dunque, il conduttore sbuca dalle tendine al grido di "Eccoci qua, Eccoci qua". Insomma, per il direttore soltanto qualche secondo di spiazzante ritardo. Che la ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 settembre 2020)cona Ladi Enricosu La7. Già, perchéil tg il collegamento passa a Mitraglietta, per il lungo speciale su regionali e referendum costituzionale. Peccato però che in studio, quando le telecamere si accendono, ancora non ci sia. Ma che è successo? Ce lo svela questorilanciato dall'account de La7: amancava il microfono. E cosìle operazioni frettolose di "vestizione" per, ripresele. Dunque, il conduttore sbuca dalle tendine al grido di "ci qua,ci qua". Insomma, per il direttore soltanto qualchedi spiazzante ritardo. Che la ...

Ovoboss : #DelDebbio sono curioso di vedere se dopo la gaffe @beppe_grillo e quella della finta intervista al @rom avrà il co… - Louissmouth : RT @justalonelyleo: Eleonora Giorgi cade sempre più in basso. “Sono delle gaffe dovute alla sua età”scemando ciò che si chiama RAZZISMO e f… - justalonelyleo : Eleonora Giorgi cade sempre più in basso. “Sono delle gaffe dovute alla sua età”scemando ciò che si chiama RAZZISMO… - d_essere : Questa volta non delegate, pensare grazie. Veneto, due candidati del Pd invitano al voto disgiunto (per se stess… - lorystogatta : Dopo il test sulle malattie venerie e il regalo del dentifricio contro l'alitosi, quale altra imperdonabile gaffe f… -

Ultime Notizie dalla rete : Gaffe dopo Crisi Spoleto, difesa con gaffe di Laboratorio TuttOggi Teresa Bellanova gaffe: invita a votare per Emiliano, ma il suo candidato è Scalfarotto. Poi su Porta Pia…

“Noi chiediamo un voto a Michele Emiliano e a Italia Viva”. Lo ha detto Teresa Bellanova durante un comizio in Puglia durante le fasi finali della campagna per le Regionali. Peccato che il candidato d ...

Fausto Leali, non solo razzismo: collezione di gaffe al GFVip

I suoi fan, innamorati della sua iconica voce e delle sue canzoni, sono a dir poco sbigottiti dopo questo inizio di dubbio gusto al GFVip, tanto da averlo scaricato forse definitivamente: Fausto Leali ...

La gaffe social della Bellanova sulla Breccia di Porta Pia nel "1970" scatena i commenti: "I bersaglieri hippie..."

Ancora una gaffe social per un esponente del governo Conte. Stavolta è Teresa Bellanova, ministro delle Politiche agricole, a scivolare su quello che probabilmente è solo un refuso ma che ha, inevitab ...

“Noi chiediamo un voto a Michele Emiliano e a Italia Viva”. Lo ha detto Teresa Bellanova durante un comizio in Puglia durante le fasi finali della campagna per le Regionali. Peccato che il candidato d ...I suoi fan, innamorati della sua iconica voce e delle sue canzoni, sono a dir poco sbigottiti dopo questo inizio di dubbio gusto al GFVip, tanto da averlo scaricato forse definitivamente: Fausto Leali ...Ancora una gaffe social per un esponente del governo Conte. Stavolta è Teresa Bellanova, ministro delle Politiche agricole, a scivolare su quello che probabilmente è solo un refuso ma che ha, inevitab ...