Gad Lerner prende in giro la Lega: 'Salvini Premier? Meglio che cambiate nome' (Di lunedì 21 settembre 2020) Gad Lerner ha preso piuttosto bene la disfatta di Salvini alle Regionali. In effetti, per Capitan Nutella le cose si sono messe male: perde clamorosamente in Toscana, dove la sua candidata Susanna ... Leggi su globalist (Di lunedì 21 settembre 2020) Gadha preso piuttosto bene la disfatta dialle Regionali. In effetti, per Capitan Nutella le cose si sono messe male: perde clamorosamente in Toscana, dove la sua candidata Susanna ...

fattoquotidiano : Il garantismo, i compagni detenuti e il partito della trattativa per moro [di Gad Lerner] #FattoQuotidiano #edicola… - Noiconsalvini : PRETE UCCISO DAL TUNISINO, PER GAD LERNER È COLPA DEGLI ITALIANI “CHE ODIANO” - CLoculo : @mariobianchi18 @lameduck1960 @PBerizzi Assolutamente. Meglio una cena con lui che con gad Lerner. Toccherebbe anch… - huge1961 : RT @globalistIT: Gad Lerner prende in giro la Lega: 'Salvini Premier? Meglio che cambiate nome' - globalistIT : Gad Lerner prende in giro la Lega: 'Salvini Premier? Meglio che cambiate nome' -

Ultime Notizie dalla rete : Gad Lerner Gad Lerner, lo sfottò a Matteo Salvini: "Premier, sul serio? Deve cambiare nome di nuovo" Liberoquotidiano.it Gad Lerner prende in giro la Lega: "Salvini Premier? Meglio che cambiate nome"

Gad Lerner ha preso piuttosto bene la disfatta di Salvini alle Regionali. In effetti, per Capitan Nutella le cose si sono messe male: perde clamorosamente in Toscana, dove la sua candidata Susanna ...

Gad Lerner, lo sfottò a Matteo Salvini: "Premier, sul serio? Deve cambiare nome di nuovo"

Con i risultati delle elezioni regionali ormai acquisiti, e con il 3 a 3 inciso nella roccia, i detrattori di Matteo Salvini possono scatenarsi. “Colpa” del segretario della Lega, troppo generoso nel ...

Gad Lerner ha preso piuttosto bene la disfatta di Salvini alle Regionali. In effetti, per Capitan Nutella le cose si sono messe male: perde clamorosamente in Toscana, dove la sua candidata Susanna ...Con i risultati delle elezioni regionali ormai acquisiti, e con il 3 a 3 inciso nella roccia, i detrattori di Matteo Salvini possono scatenarsi. “Colpa” del segretario della Lega, troppo generoso nel ...