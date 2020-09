Gabriele Lavia dal teatro al cinema (Di lunedì 21 settembre 2020) Gabriele Lavia foto dal webLa prima forma di presa di coscienza di se stessi è stata il teatro. Attraverso l’arte l’uomo ha potuto confrontarsi col proprio io scoprendo le proprie oscurità, i propri limiti, le proprie colpe. Occuparsi di teatro è un mezzo antropologicamente cognitivo. Gabriele Lavia ormai decano della sesta arte si occuperà stavolta della settima. Luigi Pirandello la fonte per il ritorno al cinema. Gabriele Lavia ha attinto al teatro in lungo e in largo basando la sua carriera al servizio del palcoscenica sia come attore che, soprattutto, come rinomato regista teatrale. Dal punto di vista cinematografico la lista da attore è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 21 settembre 2020)foto dal webLa prima forma di presa di coscienza di se stessi è stata il. Attraverso l’arte l’uomo ha potuto confrontarsi col proprio io scoprendo le proprie oscurità, i propri limiti, le proprie colpe. Occuparsi diè un mezzo antropologicamente cognitivo.ormai decano della sesta arte si occuperà stavolta della settima. Luigi Pirandello la fonte per il ritorno alha attinto alin lungo e in largo basando la sua carriera al servizio del palcoscenica sia come attore che, soprattutto, come rinomato regista teatrale. Dal punto di vistatografico la lista da attore è ...

Un ritorno alla cultura per la 43 edizione di MusicAma Calabria, la rassegna teatrale-concertistica diretta da Francescantonio Pollice. La kermesse, che si svolgerà dall’11 al 20 ottobre, si dividerà ...

Il Pirandello di Lavia in un film targato Bari

BARI - Le Maschere Nude metaforiche di Luigi Pirandello si materializzano sotto forma di maschere vere (alias mascherine) mentre ordinati e termometrati ci si allinea per una singolare «conferenza-sta ...

“L’uomo dal fiore in bocca”, vita e treno in set virtuale a Modugno (Ba)

Si concludono a Modugno (Bari), dopo tre settimane, le riprese del film “L’uomo dal fiore in bocca”, diretto e interpretato da Gabriele Lavia, che ha preso spunto dal proprio spettacolo teatrale tratt ...

