Furti e ricettazione, dai domiciliari il ladro seriale finisce in carcere (Di lunedì 21 settembre 2020) I Carabinieri della Stazione di Empoli hanno eseguito un'ordinanza di sostituzione della misura cautelare degli arresti con quella della custodia in carcere, emessa dal Gip presso il Tribunale di ... Leggi su lanazione (Di lunedì 21 settembre 2020) I Carabinieri della Stazione di Empoli hanno eseguito un'ordinanza di sostituzione della misura cautelare degli arresti con quella della custodia in, emessa dal Gip presso il Tribunale di ...

Empoli, 21 settembre 2020 - I Carabinieri della Stazione di Empoli hanno eseguito un'ordinanza di sostituzione della misura cautelare degli arresti con quella della custodia in carcere, emessa dal Gip ...

Como, vandalismi e prepotenze contro il prete dei senzatetto

Como, 21 settembre 2020 - Furti, rapine, aggressioni e danneggiamenti messi a segno da una banda formata da tre persone, che avevano preso di mira anche la parrocchia di Rebbio, in provincia di Como.

Operaio infedele ruba decine di bancali nella ditta del suo datore di lavoro

Rubava bancali di legno al datore di lavoro per rivenderli direttamente ai suoi clienti. Un operaio infedele e due suoi complici sono stati denunciati dai carabinieri per appropriazione indebita e ric ...

