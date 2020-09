Friends: Sterling K. Brown e Uzo Aduba tra le star coinvolte in una versione afroamericana per beneficienza (Di martedì 22 settembre 2020) La serie Friends è al centro di una nuova lettura virtuale a favore di When We All Vote e nel cast di attori coinvolti, tutti afroamericani, ci sono Sterling K. B rown e Uzo Aduba. Friends sarà al centro di una lettura virtuale condotta da Gabrielle Union e realizzata da un cast di attori afroamericani, tra cui Sterling K. Brown e Uzo Aduba. L'iniziativa è stata organizzata per sostenere l'organizzazione When We All Vote, che si occupa di promuovere la registrazione dei cittadini americani in vista delle elezioni presidenziali. La sitcom cult sarà al centro dell'evento che si svolgerà dalle 18 alle 19 (ora americana) via Zoom. Alla lettura degli script di Friends parteciperanno quindi Gabrielle Union, ... Leggi su movieplayer (Di martedì 22 settembre 2020) La serieè al centro di una nuova lettura virtuale a favore di When We All Vote e nel cast di attori coinvolti, tutti afroamericani, ci sonoK. B rown e Uzosarà al centro di una lettura virtuale condotta da Gabrielle Union e realizzata da un cast di attori afroamericani, tra cuiK.e Uzo. L'iniziativa è stata organizzata per sostenere l'organizzazione When We All Vote, che si occupa di promuovere la registrazione dei cittadini americani in vista delle elezioni presidenziali. La sitcom cult sarà al centro dell'evento che si svolgerà dalle 18 alle 19 (ora americana) via Zoom. Alla lettura degli script diparteciperanno quindi Gabrielle Union, ...

