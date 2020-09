Francesca Ossani | imprenditrice e titolare di Crik Crok

Ultime Notizie dalla rete : Francesca Ossani

TGCOM

Francesca Ossani, figlia di un imprenditore nel settore alberghiero, ha deciso di rimettersi in gioco acquistando Crik Crok e tuffandosi in un progetto di rilancio a cui tiene moltissimo, senza tuttav ...Al Circolo Tennis Zavaglia è in pieno svolgimento il torneo giovanile Under 12-14, maschile e femminile. Nell’Under 12 m ...Il suo nome ha cominciato a circolare rapidamente sui giornali e sui social, e in tantissimi hanno iniziato a chiedersi chi fosse. Francesca Ossani, manager di lungo corso, è approdata un paio di anni ...