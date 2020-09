Fotografa la scheda in cabina elettorale, denunciato a Potenza (Di lunedì 21 settembre 2020) POTENZA – Un uomo di 47 anni residente ad Avigliano, in provincia di Potenza, è stato denunciato nella serata di ieri dalla polizia in quanto sorpreso a fotografare con il proprio cellulare la scheda elettorale in cabina. L’episodio è avvenuto nell’istituto scolastico Leonardo Da Vinci. Leggi su dire (Di lunedì 21 settembre 2020) POTENZA – Un uomo di 47 anni residente ad Avigliano, in provincia di Potenza, è stato denunciato nella serata di ieri dalla polizia in quanto sorpreso a fotografare con il proprio cellulare la scheda elettorale in cabina. L’episodio è avvenuto nell’istituto scolastico Leonardo Da Vinci.

