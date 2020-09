Fotografa la scheda elettorale nel seggio: denunciato. Rischia l'arresto fino a sei mesi (Di lunedì 21 settembre 2020) Un uomo residente a Viareggio è stato denunciato dai carabinieri per aver Fotografato la scheda su cui aveva appena votato. L'episodio è avvenuto alla sezione 53 di Torre del Lago, frazione del comune ... Leggi su lanazione (Di lunedì 21 settembre 2020) Un uomo residente a Viareggio è statodai carabinieri per averto lasu cui aveva appena votato. L'episodio è avvenuto alla sezione 53 di Torre del Lago, frazione del comune ...

qn_lanazione : #Elezioni2020 - #Fotografa la #scheda #elettorale nel seggio: denunciato. Rischia l'arresto fino a sei mesi… - AnsaBasilicata : Elezioni: fotografa la scheda, uomo denunciato nel Potentino. Ad Avigliano, il voto però non è finito nell'urna… - LaGazzettaWeb : Avigliano, entra in cabina e fotografa scheda elettorale: denunciato 47enne - patriziarutigl1 : RT @Agenzia_Dire: Vota e poi fotografa la scheda in cabina: un uomo è stato denunciato in provincia di Potenza. - Agenzia_Dire : Vota e poi fotografa la scheda in cabina: un uomo è stato denunciato in provincia di Potenza. -