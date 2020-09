FOTO Palermo, la carica di Martinelli: “Il dolore è temporaneo, mollare è per sempre” (Di lunedì 21 settembre 2020) "Il dolore è temporaneo, mollare è per sempre", scrive Alessandro Martinelli sui propri social network.Solo qualche settimana fa la triste notizia diffusa tramite un comunicato ufficiale dal club rosa: "Gli esami medici approfonditi a cui nelle ultime settimane si è sottoposto Alessandro Martinelli hanno purtroppo manifestato l’impossibilità di proseguire l’attività agonistica per il calciatore rosanero".Una doccia fredda che ha scosso non solo dirigenza e giocatori, ma anche tifosi e addetti ai lavori. Diversi, infatti, sono stati i messaggi di vicinanza e solidarietà giunti al centrocampista rosanero: costretto, almeno per il momento, a chiudere la sua carriera agonistica da calciatore a seguito dell’esito di ulteriori ... Leggi su mediagol (Di lunedì 21 settembre 2020) "Ilè per sempre", scrive Alessandrosui propri social network.Solo qualche settimana fa la triste notizia diffusa tramite un comunicato ufficiale dal club rosa: "Gli esami medici approfonditi a cui nelle ultime settimane si è sottoposto Alessandrohanno purtroppo manifestato l’impossibilità di proseguire l’attività agonistica per il calciatore rosanero".Una doccia fredda che ha scosso non solo dirigenza e giocatori, ma anche tifosi e addetti ai lavori. Diversi, infatti, sono stati i messaggi di vicinanza e solidarietà giunti al centrocampista rosanero: costretto, almeno per il momento, a chiudere la sua carriera agonistica da calciatore a seguito dell’esito di ulteriori ...

mante : Oggi su FB ho visto questa foto abbastanza incredibile dell’interno della cattedrale di Palermo. Siccome avevo il d… - Mediagol : FOTO #Palermo, la carica di #Martinelli: “Il dolore è temporaneo, mollare è per sempre” - WiAnselmo : FOTO #Palermo, la carica di Martinelli: 'Il dolore è temporaneo, mollare è per sempre' - Mediagol : FOTO #Palermo, la carica di Martinelli: 'Il dolore è temporaneo, mollare è per sempre' - blogsicilia : Ripulito il 'mercatino della munnizza' nel centro storico ma a Palermo è ancora emergenza rifiuti (FOTO) -… -