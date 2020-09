Foggia, rubata la pistola di un finanziare a un seggio elettorale (Di lunedì 21 settembre 2020) Colpo al seggio elettorale di Foggia: i ladri rubano la pistola a un finanziere, tre telefoni cellulari e un portafogli. Indagini in corso. Un episodio gravissimo è avvenuto in un seggio elettorale a Foggia, dove un militare della Guardia di Finanza in servizio ha subito il furto della sua pistola d’ordinanza. I ladri, che si sono introdotti nell’istituto di notte, hanno rubato anche tre telefoni cellulari e un portafogli. Foggia, rubata la pistola a un finanziere in un seggio elettorale Secondo le prime ricostruzioni, che evidentemente andranno analizzate e confermate, il finanziere era in servizio presso di seggio ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 21 settembre 2020) Colpo aldi: i ladri rubano laa un finanziere, tre telefoni cellulari e un portafogli. Indagini in corso. Un episodio gravissimo è avvenuto in un, dove un militare della Guardia di Finanza in servizio ha subito il furto della suad’ordinanza. I ladri, che si sono introdotti nell’istituto di notte, hanno rubato anche tre telefoni cellulari e un portafogli.laa un finanziere in unSecondo le prime ricostruzioni, che evidentemente andranno analizzate e confermate, il finanziere era in servizio presso di...

