Foggia, rubata la pistola a un finanziere di guardia al seggio (Di lunedì 21 settembre 2020) Qualcuno ha addormentato un finanziere di guardia a un seggio elettorale, e gli ha rubato la pistola d'ordinanza. E' accaduto a un militare in servizio al seggio dell'Istituto Comprensivo Parisi De ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 21 settembre 2020) Qualcuno ha addormentato undia unelettorale, e gli ha rubato lad'ordinanza. E' accaduto a un militare in servizio aldell'Istituto Comprensivo Parisi De ...

Affaritaliani : Rubata la pistola in un seggio a Foggia Narcotizzato finanziere in servizio - LaStampa : Elezioni, rubata la pistola a un finanziere in servizio a un seggio a Foggia - immediatonet : Scatena inseguimento poi brandisce coltello contro i poliziotti, fermato giovane a #Foggia. Nell’auto rubata nascon… -