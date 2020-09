FirenzePost : Foggia: militare della Guardia di finanza derubato della pistola al seggio elettorale - _DAGOSPIA_ : UN MILITARE, IN SERVIZIO A UN SEGGIO ELETTORALE DI FOGGIA, E' STATO NARCOTIZZATO E HA SUBITO IL...… -

La scorsa notte un finanziere in servizio al seggio elettorale Parisi-De Santis di Foggia ha subito il furto della pistola di ordinanza, mentre era di vigilanza al seggio di via Marchese de Rosa.