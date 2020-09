(Di lunedì 21 settembre 2020) Si è svegliato di soprassalto verso le 4 di notte e ha scoperto di non avere più ladi ordinanza, una Beretta, nella sua fondina. È successo a un militare della Guardia di finanza in servizio alParisi-De Santis di. Stando a quanto ricostruito finora, ilè statoe poi derubato mentre era di vigilanza aldi via Marchese de Rosa. Il militare ha dato immediatamente l’allarme. Insieme alche ha subito il furto, erano in servizio altri due militari della compagnia di Manfredonia (). Isonoattraverso unanell’istituto, sede del ...

Agenzia_Ansa : Furto della pistola ad un finanziere in un seggio a #Foggia, forse narcotizzato #ANSA - call_the_kernel : RT @petergomezblog: #Foggia, finanziere narcotizzato nel seggio elettorale: rubata la pistola d’ordinanza. I ladri entrati da una finestra… - primaopoitorna : RT @petergomezblog: #Foggia, finanziere narcotizzato nel seggio elettorale: rubata la pistola d’ordinanza. I ladri entrati da una finestra… - Dixy62553861 : RT @fattoquotidiano: Foggia, finanziere narcotizzato nel seggio elettorale: rubata la pistola d’ordinanza. I ladri entrati da una finestra… - clikservernet : Foggia, finanziere narcotizzato nel seggio elettorale: rubata la pistola d’ordinanza. I ladri entrati da una finest… -

Ultime Notizie dalla rete : Foggia finanziere

Furto della pistola in un seggio elettorale di Foggia: un finanziere sembra sia stato narcotizzato, così i delinquenti gli hanno rubato l’arma di ordinanza. Spariti anche tre cellulari e un portafogli ...Colpo al seggio elettorale di Foggia: i ladri rubano la pistola a un finanziere, tre telefoni cellulari e un portafogli. Indagini in corso. Un episodio gravissimo è avvenuto in un seggio elettorale a ...Era in servizio di vigilanza, ma non troppo vigile. Un militare della Guardia di Finanza, in servizio al seggio elettorale Parisi-De Sanctis di Foggia, ha subito il furto della pistola di ordinanza la ...