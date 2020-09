Flavia Vento, il retroscena davvero choc: “Ho mentito a tutti” (Di lunedì 21 settembre 2020) Flavia Vento torna a parlare dopo la sua decisione di uscire dalla casa del Grande Fratello: svela tutta la verità Un nuovo appuntamento con le cinque sfere di Live Non è la d’Urso. E così è stata proprio Flavia Vento a doverle affrontare dopo le polemiche con l’uscita dopo poche ore dalla casa del Grande … L'articolo Flavia Vento, il retroscena davvero choc: “Ho mentito a tutti” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 21 settembre 2020)torna a parlare dopo la sua decisione di uscire dalla casa del Grande Fratello: svela tutta la verità Un nuovo appuntamento con le cinque sfere di Live Non è la d’Urso. E così è stata proprioa doverle affrontare dopo le polemiche con l’uscita dopo poche ore dalla casa del Grande … L'articolo, il: “Hoa tutti” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

MediasetPlay : Ha abbandonato la Casa di #GFVIP dopo sole 24 ore: ma cosa è successo davvero? Stasera a #noneladurso, Flavia Vento… - trash_italiano : FLAVIA VENTO ABBANDONA IL PROGRAMMA DOPO 24 ORE ???????????? #GFVIP - GrandeFratello : Flavia Vento ha deciso di abbandonare volontariamente la Casa di #GFVIP per motivi personali. - ricci_o_ : Stupidometro: -Stupido -Molto stupido -Esageratamente stupido -Flavia Vento - blablablangi : Sto crepando per le storie di Matteo Fumagalli mentre guarda Flavia Vento in tv -