Flavia Vento e lo scandalo: la verità sulla relazione con Francesco Totti (Di lunedì 21 settembre 2020) Tempo fa ha fatto molto parlare un presunto flirt tra Flavia Vento e Francesco Totti. A scatenare tutto fu Fabrizio Corona che ritornò su un vecchio scoop mai confermato. All’epoca dei fatti successe un finimondo e la questione fu riproposta durante uno dei ultimi reality di Ilary Blasi, dove tra i due volarono paroloni. In una puntata del Grande Fratello Vip ci fu un durissimo scontro tra la conduttrice Ilary Blasi e Fabrizio Corona. Lei gli rinfacciò il male che lui le ha fatto 13 anni fa con riferimento proprio al suo scoop che parlava del tradimento di Francesco Totti con Flavia Vento pochi giorni prima del matrimonio. La show girl e il noto calciatore,infatti, erano pronti alle nozze e quello scoop rovinò il proprio ... Leggi su controcopertina (Di lunedì 21 settembre 2020) Tempo fa ha fatto molto parlare un presunto flirt tra. A scatenare tutto fu Fabrizio Corona che ritornò su un vecchio scoop mai confermato. All’epoca dei fatti successe un finimondo e la questione fu riproposta durante uno dei ultimi reality di Ilary Blasi, dove tra i due volarono paroloni. In una puntata del Grande Fratello Vip ci fu un durissimo scontro tra la conduttrice Ilary Blasi e Fabrizio Corona. Lei gli rinfacciò il male che lui le ha fatto 13 anni fa con riferimento proprio al suo scoop che parlava del tradimento diconpochi giorni prima del matrimonio. La show girl e il noto calciatore,infatti, erano pronti alle nozze e quello scoop rovinò il proprio ...

