(Di lunedì 21 settembre 2020) ROMA - Tutto ilfa i conti con l'emergenza Coronavirus e, dopo la riaperta in seguito al lockdown, bisogna rispettare tutte le indicazioni per far sì che la curva epidemiologica non salga ...

WRicciardi : Roma, la Cnn: 'Fiumicino primo aeroporto al mondo nella lotta al Covid' - repubblica : Roma, la Cnn: 'Fiumicino primo aeroporto al mondo nella lotta al Covid' [aggiornamento delle 16:46] - biellabruna : RT @GianricoCarof: Roma, la Cnn: 'Fiumicino primo aeroporto al mondo nella lotta al Covid' - LiciaBon : RT @WRicciardi: Roma, la Cnn: 'Fiumicino primo aeroporto al mondo nella lotta al Covid' - danieledv79 : RT @GianricoCarof: Roma, la Cnn: 'Fiumicino primo aeroporto al mondo nella lotta al Covid' -

Ultime Notizie dalla rete : Fiumicino primo

Gli aeroporti sono nell’occhio del ciclone per quanto riguarda la lotta contro la pandemia. È in questi luoghi di transito infatti dove il pericolo contagio è fra i più alti. I viaggiatori chiedono se ...Secondo quanto riportato dalla CNN, l’aeroporto di Fiumicino è il migliore al mondo per le misure e i protocolli adottati per contrastare il Covid-19. La società Skytrax che valuta le compagnie e gli ...Aeroporto a 5 stelle secondo la società Skytrax. Secondo quanto riportato dalla CNN, l’aeroporto di Fiumicino è il migliore al mondo per le misure e i protocolli adottati per contrastare il Covid-19.