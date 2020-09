Fino alla fine della legislatura (Di lunedì 21 settembre 2020) Non sarà la “rivoluzione d’ottobre”, al netto di toni comprensibilmente enfatici, ma il “pareggio” vale una vittoria, politica, per l’evidente valore del voto, per gli spettri che ha fugato, per il significato che la destra aveva attribuito alla consultazione, come prodromica alla “spallata”. Per l’effetto di stabilizzazione del governo e del quadro politico.Una vittoria, innanzitutto, del Pd e di Nicola Zingaretti, che, sia pur tra mille contraddizioni e dati in chiaroscuro, è oggettivamente l’unico perno dell’alternativa alla destra. Già, contraddizioni. Perché tiene la Toscana, così come aveva tenuto l’Emilia qualche mese fa, grazie alle sue sedimentazioni profonde e a ciò che resta una cultura politica ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 21 settembre 2020) Non sarà la “rivoluzione d’ottobre”, al netto di toni comprensibilmente enfatici, ma il “pareggio” vale una vittoria, politica, per l’evidente valore del voto, per gli spettri che ha fugato, per il significato che la destra aveva attribuitoconsultazione, come prodromica“spta”. Per l’effetto di stabilizzazione del governo e del quadro politico.Una vittoria, innanzitutto, del Pd e di Nicola Zingaretti, che, sia pur tra mille contraddizioni e dati in chiaroscuro, è oggettivamente l’unico perno dell’alternativadestra. Già, contraddizioni. Perché tiene la Toscana, così come aveva tenuto l’Emilia qualche mese fa, grazie alle sue sedimentazioni profonde e a ciò che resta una cultura politica ...

matteosalvinimi : Oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15, con un voto alla Lega scegli l’orgoglio, la sicurezza, il buonsenso e l… - ferrazza : Impossibile non vederlo fino alla fine. - simonebaldelli : Anche se nella tua città non si vota per le amministrative e/o per le regionali, ricorda che fino alle 15 puoi mett… - vitalbaa : @PaoloGrassi13 fino alla fine della legislatura, di certo - anadiomenee : RT @_hellotetectif: Signorini e opinionisti IMBARAZZANTI io non li reggo fino alla fine #gfvip -