Fincen Files | Roman Abramovich ha dato 100 milioni di dollari all' estrema destra israeliana

(Di lunedì 21 settembre 2020) Il russo patron del Chelsea ha elargito fondi, attraverso anonime società offshore, alla fondazione dei coloni ultra-ortodossi che occupano terre e case dei palestinesi. L'oligarca smentisce, ma conferma altre donazioni a Tel Aviv per mezzo miliardo. Il nuovo capitolo dell'inchiesta internazionale dell'Espresso con il consorzio Icij Da Vladimir Putin a Donald Trump, da Erdogan all'Iran: i tesori segreti dei clan dei presidenti" Ville e hotel da Roma a Siena: l'impero russo è già tra noi", ecco i boss mondiali del riciclaggio: denaro sporco per duemila miliardi "

Documenti segreti del governo Usa noti come FinCEN Files rivelerebbero che alcuni dei più grande gruppi bancari avrebbero sfidato la “repressione” del divieto di riciclaggio di denaro spostando somme ...Ed è anche un munifico benefattore, anche se non ama pubblicizzarlo. L'inchiesta giornalistica Fincen Files rivela che Abramovich ha versato più di 100 milioni di dollari, attraverso società ...La notizia che HSBC e Standard Chartered sono risultati coinvolti nell'ennesimo mega scandalo legato a denaro di provenienza illecita fa crollare il settore Uno spettro che non ha mai del tutto abband ...