Festa in campagna per Belen, guarda che compleanno esagerato (Di lunedì 21 settembre 2020) Una Festa in campagna all'insegna della musica, dei balli, della famiglia e degli amici. Per i 36 anni di Belen Rodriguez è stato organizzato un compleanno in un casale del Cremonese. Il dress code ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 21 settembre 2020) Unainall'insegna della musica, dei balli, della famiglia e degli amici. Per i 36 anni diRodriguez è stato organizzato unin un casale del Cremonese. Il dress code ...

ginospadino : @ylesweet666 Infatti avevo intuito,noi stiamo in Umbria in piena campagna... e alla festa nel bosco per mio marito… - Rada00563645 : RT @2849Dama: Suoni di Festa Stamattina in campagna.?? - vidan_taki : RT @2849Dama: Suoni di Festa Stamattina in campagna.?? - 2849Dama : Suoni di Festa Stamattina in campagna.?? - dntmwmessageman : STO MALE LA MIA 'AMICA' CHE HA ORGANIZZATO LA FESTA IN CAMPAGNA TRA GLI AMICI STRETTI E STO VEDENDO TUTTE LE SUE ST… -

Ultime Notizie dalla rete : Festa campagna Festa in campagna per Belen, guarda che compleanno esagerato TGCOM Festa in campagna per Belen, guarda che compleanno esagerato

Una festa in campagna all’insegna della musica, dei balli, della famiglia e degli amici. Per i 36 anni di Belen Rodriguez è stato organizzato un compleanno in un casale del Cremonese. Il dress code pr ...

Raccuja in festa per l’Annunziata

Aria di festa a Raccuja dove il coronavirus non è riuscito a interrompere l’appuntamento più importante che coinvolge la comunità del suggestivo borgo nebroideo che domina la valle del Mastropotimo. O ...

La festa è selvaggia e senza controllo

Via Irnerio, via Rizzoli, piazza Galilei: centinaia di giovani senza mascherine. Intanto sono 21 i nuovi casi di Covid nel Bolognese ...

Una festa in campagna all’insegna della musica, dei balli, della famiglia e degli amici. Per i 36 anni di Belen Rodriguez è stato organizzato un compleanno in un casale del Cremonese. Il dress code pr ...Aria di festa a Raccuja dove il coronavirus non è riuscito a interrompere l’appuntamento più importante che coinvolge la comunità del suggestivo borgo nebroideo che domina la valle del Mastropotimo. O ...Via Irnerio, via Rizzoli, piazza Galilei: centinaia di giovani senza mascherine. Intanto sono 21 i nuovi casi di Covid nel Bolognese ...