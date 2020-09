Festa in campagna per Belen, guarda che compleanno esagerato (Di lunedì 21 settembre 2020) Una Festa in campagna all’insegna della musica, dei balli, della famiglia e degli amici. Per i 36 anni di Belen Rodriguez è stato organizzato un compleanno in un casale del Cremonese. Il dress code prevedeva jeans e tshirt bianca (che poi è diventata bagnata e sexy). Il clan Rodriguez era presente al completo: il piccolo Santiago, mamma Veronica, papà Gustavo e i fratelli Cecilia e Jeremias con i rispettivi partener. Presente anche il neofidanzato Antonino Spinalbese. IN UN CASALE A CREMONA La lunga giornata di Belen è cominciata con il viaggio a Cremona. La showgirl e il fidanzato sono arrivati in auto da soli: una sosta in pasticceria, un cocktail con un amico e poi via nel casale, dove nel frattempo era arrivata – a bordo di un pullman – tutta la ciurma ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 21 settembre 2020) Unainall’insegna della musica, dei balli, della famiglia e degli amici. Per i 36 anni diRodriguez è stato organizzato unin un casale del Cremonese. Il dress code prevedeva jeans e tshirt bianca (che poi è diventata bagnata e sexy). Il clan Rodriguez era presente al completo: il piccolo Santiago, mamma Veronica, papà Gustavo e i fratelli Cecilia e Jeremias con i rispettivi partener. Presente anche il neofidanzato Antonino Spinalbese. IN UN CASALE A CREMONA La lunga giornata diè cominciata con il viaggio a Cremona. La showgirl e il fidanzato sono arrivati in auto da soli: una sosta in pasticceria, un cocktail con un amico e poi via nel casale, dove nel frattempo era arrivata – a bordo di un pullman – tutta la ciurma ...

