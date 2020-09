Fedez torna con il nuovo singolo “Bella storia” (Di lunedì 21 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Esce venerdì 25 settembre – in radio e in digitale – “Bella Storia”, il nuovo singolo di Fedez che segue la nuova fase musicale dell’artista, intrapresa in questo 2020. “Bella Storia” segue il successo di “Bimbi per strada”, hit estiva certificato disco di platino, che dalla sua pubblicazione è rimasta stabile nella top 15 della classifica FIMI dei singoli più venduti, e che ad oggi conta oltre 29 milioni di stream su Spotify e oltre 10 milioni di views su Youtube.(ITALPRESS). Fedez torna con il nuovo singolo “Bella storia” su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 21 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Esce venerdì 25 settembre – in radio e in digitale – “Bella Storia”, ildiche segue la nuova fase musicale dell’artista, intrapresa in questo 2020. “Bella Storia” segue il successo di “Bimbi per strada”, hit estiva certificato disco di platino, che dalla sua pubblicazione è rimasta stabile nella top 15 della classifica FIMI dei singoli più venduti, e che ad oggi conta oltre 29 milioni di stream su Spotify e oltre 10 milioni di views su Youtube.(ITALPRESS).con il“Bella storia” su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Fedez torna con il nuovo singolo “Bella storia” - infoitcultura : Torna PROPAGANDA LIVE: stasera 18 settembre Don Ciotti e Fedez - targiumann : @filippo28155236 @Franzisk4 @chiaralucetw @Fedez Sa, a me non importa chi sia lei. Mi incuriosiscono le sue accuse… - katepenniman : Fedez: che bello questo fiore Gente annoiata su Twitter: È INUTILE CHE PARLI DI FIORI QUANDO 829 GIORNI FA HAI IN… - MirtillaMalco12 : Quando ricomincia #muschioselvaggio e torna subito in tendenza su @YouTube ???????? che figa la puntata con Crucian… -

Ultime Notizie dalla rete : Fedez torna Fedez torna con Bella Storia Musicalnews.com Chiara Ferragni è incinta?/ “Annuncio in arrivo” e nuovi indizi da foto social

Da alcune settimane, la vita privata di Chiara Ferragni e Fedez è tornata al centro del gossip. Da giorni, infatti, si parla di seconda gravidanza per l’influencer da oltre 20 milioni di follower, ma ...

Propaganda Live, ospiti Don Luigi Ciotti e Fedez nella puntata del 18 settembre

Torna domani, venerdì 18 settembre, Propaganda Live, il programma di Diego Bianchi “Zoro”, in onda in diretta dalle 21.10 su La7. Ospite d’eccezione Don Luigi Ciotti, che darà il suo parere sui fatti ...

TOP 15 INFLUENCER DI AGOSTO. In vacanza con Chiara Ferragni, Fedez e i cartoon degli Autogol

Nel piccolo mondo dorato dei top influencer i protagonisti sono sempre gli stessi. Nella classifica di agosto sono pochi i cambiamenti rispetto a dicembre, quando abbiamo pubblicato la prima graduator ...

Da alcune settimane, la vita privata di Chiara Ferragni e Fedez è tornata al centro del gossip. Da giorni, infatti, si parla di seconda gravidanza per l’influencer da oltre 20 milioni di follower, ma ...Torna domani, venerdì 18 settembre, Propaganda Live, il programma di Diego Bianchi “Zoro”, in onda in diretta dalle 21.10 su La7. Ospite d’eccezione Don Luigi Ciotti, che darà il suo parere sui fatti ...Nel piccolo mondo dorato dei top influencer i protagonisti sono sempre gli stessi. Nella classifica di agosto sono pochi i cambiamenti rispetto a dicembre, quando abbiamo pubblicato la prima graduator ...