Fedez | cambio look ‘estremo’ per il marito di Chiara Ferragni

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 21 settembre 2020), grandi cambiamenti nella vita del rapper. Non solo tante novità nella vita privata e soprattutto familiare,non ha mai perso un solo secondo per continuare a creare in musica un modo dove tutti possono ritrovare energia e positività. Perfare musica non è solo un mestiere, ma anche una missione, ed è proprio attraverso i suoi versi che trasmette il suo ‘pensiero positivo’. Tutta questione di testa, e scopriamo perchè. Mesi dopo mesi abbiamo avuto modo di assistere a grandi cambiamenti. L’emergenza sanitaria ha richiesto un impegno collettivo senza precedenti e anche non pochi sacrifici. Molti i settori colpiti da una inevitabile crisi per il periodo di lockdown, ad inclusione della musica e dell’arte. Ogni musicista è stato messo a dura prova pur ...