Fausto Leali verso la squalifica dal GF VIP 5: imperdonabili le sue frasi razziste (Di lunedì 21 settembre 2020) In queste ultime ore sui social si è parlato moltissimo di quanto successo nella casa del Grande Fratello VIP 5. Tra i concorrenti regna al momento l’armonia, a parte qualche piccola discussione di poco conto. Ma sabato notte sono successe delle cose che non possono passare inosservate. Vi abbiamo già parlato delle frasi razziste che Fausto Leali ha usato nei confronti di Enock. frasi che hanno fatto malissimo al fratello di Mario Balotelli e che forse in casa, molti avrebbero dovuto condannare, invece di cercare di difendere Fausto Leali. Ma chi non sembra avere intenzione di perdonare il cantante, che in meno di una settimana ha fatto due imperdonabili errori, sarebbe il Grande Fratello. Secondo quanto rivela in anteprima TVblog, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 21 settembre 2020) In queste ultime ore sui social si è parlato moltissimo di quanto successo nella casa del Grande Fratello VIP 5. Tra i concorrenti regna al momento l’armonia, a parte qualche piccola discussione di poco conto. Ma sabato notte sono successe delle cose che non possono passare inosservate. Vi abbiamo già parlato dellecheha usato nei confronti di Enock.che hanno fatto malissimo al fratello di Mario Balotelli e che forse in casa, molti avrebbero dovuto condannare, invece di cercare di difendere. Ma chi non sembra avere intenzione di perdonare il cantante, che in meno di una settimana ha fatto dueerrori, sarebbe il Grande Fratello. Secondo quanto rivela in anteprima TVblog, ...

trash_italiano : Ma Fausto Leali ha capito che l’obiettivo è arrivare in finale e non dire cagate ogni giorno rischiando l’espulsion… - HuffPostItalia : Non si può far finta di niente se Fausto Leali dice 'negro' in Tv - SirDistruggere : Fausto Leali settimana scorsa: ““Il duce? Ha fatto delle cose buone per l’umanità, le pensioni. HitIer era un suo f… - GiorgioWWE : Fausto Leali che si gode l'ultimo caffè della casa. :) #GFVIP - Sanson538 : Non si può far finta di niente se Fausto Leali dice 'n...o' in Tv -