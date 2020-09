Fausto Leali squalificato, la reazione del cantante stupisce tutti (Di lunedì 21 settembre 2020) Fausto Leali ha utilizzato parole poco consone, nella casa del Grande Fratello Vip si è lasciato andare e per questo è stato squalificato: ecco la sua relazione. Foto da Instagram: @FaustoLealiofficialQuesta sera va in onda la terza puntata del Grande Fratello Vip 5, non mancheranno le sorprese all’interno della casa più spiata d’Italia. Tra liti, malattie e parole da non dire gli animi sono tesi. Non sarà facile per Alfonso Signorini seguire le varie vicende e non sarà facile per lui comunicare la squalifica del noto cantante. Tuttavia, anche il web ha chiesto a gran voce l’eliminazione dal reality di Fausto Leali. Tuttavia le sue parole hanno toccato nel profondo molte ... Leggi su chenews (Di lunedì 21 settembre 2020)ha utilizzato parole poco consone, nella casa del Grande Fratello Vip si è lasciato andare e per questo è stato: ecco la sua relazione. Foto da Instagram: @officialQuesta sera va in onda la terza puntata del Grande Fratello Vip 5, non mancheranno le sorprese all’interno della casa più spiata d’Italia. Tra liti, malattie e parole da non dire gli animi sono tesi. Non sarà facile per Alfonso Signorini seguire le varie vicende e non sarà facile per lui comunicare la squalifica del noto. Tuttavia, anche il web ha chiesto a gran voce l’eliminazione dal reality di. Tuttavia le sue parole hanno toccato nel profondo molte ...

GrandeFratello : Il televoto che vedeva coinvolti i concorrenti Fausto Leali e Massimiliano Morra è stato annullato a causa di un pr… - trash_italiano : Ma Fausto Leali ha capito che l’obiettivo è arrivare in finale e non dire cagate ogni giorno rischiando l’espulsion… - HuffPostItalia : Non si può far finta di niente se Fausto Leali dice 'negro' in Tv - gretel_moore : RT @stopridingmyD: Ci vuole un certo tipo di anima nobile nel riuscire a dire: 'Provo un grandissimo rispetto per il signor Leali' dopo ave… - GonnaDonna : Non voglio giustificarlo, ma Fausto appartiene ad un’altra generazione, infatti la De Blank lo comprende: per Faust… -