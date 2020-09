Fausto Leali shock al GF Vip: la frase razzista rivolta al fratello di Balotelli (Di lunedì 21 settembre 2020) Fausto Leali torna a fare discutere. Il cantante e concorrente del Grande fratello Vip ha suscitato nuove polemiche all’interno della Casa del reality. Tanto che sui social gli utenti chiedono la sua espulsione. Dopo le recenti affermazioni sulle “cose per l’umanità” realizzate da Benito Mussolini, ora Fausto Leali è finito al centro delle polemiche per avere utilizzato di fronte agli altri concorrenti e al coinquilino Enock Barwuah la parola “negro”. “Fausto non lo dire”, ha risposto il fratello del calciatore Mario Balotelli. Ma il cantante ha continuato: “Smettila, dai, nero è il colore, negro la razza”. Immediata la reazione di Enock, che ha ricordato a ... Leggi su tpi (Di lunedì 21 settembre 2020)torna a fare discutere. Il cantante e concorrente del GrandeVip ha suscitato nuove polemiche all’interno della Casa del reality. Tanto che sui social gli utenti chiedono la sua espulsione. Dopo le recenti affermazioni sulle “cose per l’umanità” realizzate da Benito Mussolini, oraè finito al centro delle polemiche per avere utilizzato di fronte agli altri concorrenti e al coinquilino Enock Barwuah la parola “negro”. “non lo dire”, ha risposto ildel calciatore Mario. Ma il cantante ha continuato: “Smettila, dai, nero è il colore, negro la razza”. Immediata la reazione di Enock, che ha ricordato a ...

trash_italiano : Ma Fausto Leali ha capito che l’obiettivo è arrivare in finale e non dire cagate ogni giorno rischiando l’espulsion… - HuffPostItalia : Non si può far finta di niente se Fausto Leali dice 'negro' in Tv - SirDistruggere : Fausto Leali settimana scorsa: ““Il duce? Ha fatto delle cose buone per l’umanità, le pensioni. HitIer era un suo f… - Alyenante : RT @Trenchap: Invecchiare è brutto, ma non come è successo a Fausto Leali. - giuliasassi99 : RT @trash_italiano: Ma Fausto Leali ha capito che l’obiettivo è arrivare in finale e non dire cagate ogni giorno rischiando l’espulsione? h… -