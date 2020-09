Fausto Leali, la situazione precipita: televoto annullato, pronta la squalifica? (Di lunedì 21 settembre 2020) Il Grande Fratello ha annullato il televoto tra Fausto Leali e Massimiliano Morra a causa di un "provvedimento disciplinare" verso un vip. Si tratta di Fausto Leali che ha detto e ripetuto: "ne*ro è la razza e nero il colore della pelle. Enock non fare storie". La decisione era nell'aria e poco fa è arrivato il comunicato ufficiale del reality. A invocare l'espulsione è stato il web che ha ritenuto inammissibile il razzismo di Leali. La polemica è montata di ora in ora e ora la svolta. Questa sera, nel corso della terza puntata del GFVIP, il conduttore Alfonso Signorini affronterà l'argomento e prenderà un provvedimento che può essere uno solo: la squalifica. Da quando è entrato in casa, ... Leggi su iltempo (Di lunedì 21 settembre 2020) Il Grande Fratello hailtrae Massimiliano Morra a causa di un "provvedimento disciplinare" verso un vip. Si tratta diche ha detto e ripetuto: "ne*ro è la razza e nero il colore della pelle. Enock non fare storie". La decisione era nell'aria e poco fa è arrivato il comunicato ufficiale del reality. A invocare l'espulsione è stato il web che ha ritenuto inammissibile il razzismo di. La polemica è montata di ora in ora e ora la svolta. Questa sera, nel corso della terza puntata del GFVIP, il conduttore Alfonso Signorini affronterà l'argomento e prenderà un provvedimento che può essere uno solo: la. Da quando è entrato in casa, ...

