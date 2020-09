Fausto Leali, la casa si divide: arriva l’appello di Pupo al GF Vip (Di lunedì 21 settembre 2020) Tiene banco al GF Vip la vicenda spiacevole tra due concorrenti, Fausto Leali e Enock Barwuah: i concorrenti si dividono mentre arriva l’appello di Pupo Fausto Leali (Fonte foto: Facebook)Terza puntata per il GF Vip, il noto e seguitissimo programma condotto da Alfonso Signorini insieme a Pupo e Antonella Elia: il primo argomento riguarda la spiacevole vicenda che riguarda Fausto Leali e Enock Barwuah, cos’è successo. Dopo i primi due appuntamenti del Grande Fratello Vip, in cui i telespettatori hanno potuto assistere all’ingresso di tutti i partecipanti nella casa più spiata d’Italia, il famoso reality entra finalmente nel vivo. Nonostante il programma sia ... Leggi su chenews (Di lunedì 21 settembre 2020) Tiene banco al GF Vip la vicenda spiacevole tra due concorrenti,e Enock Barwuah: i concorrenti si dividono mentrel’appello di(Fonte foto: Facebook)Terza puntata per il GF Vip, il noto e seguitissimo programma condotto da Alfonso Signorini insieme ae Antonella Elia: il primo argomento riguarda la spiacevole vicenda che riguardae Enock Barwuah, cos’è successo. Dopo i primi due appuntamenti del Grande Fratello Vip, in cui i telespettatori hanno potuto assistere all’ingresso di tutti i partecipanti nellapiù spiata d’Italia, il famoso reality entra finalmente nel vivo. Nonostante il programma sia ...

GrandeFratello : Il televoto che vedeva coinvolti i concorrenti Fausto Leali e Massimiliano Morra è stato annullato a causa di un pr… - trash_italiano : PUPO CHE DIFENDE FAUSTO LEALI CHIEDENDO AL #GFVIP DI ESSERE CLEMENTE. IO MARIA STO PER USCIRE TE LO DICO. - trash_italiano : Ma Fausto Leali ha capito che l’obiettivo è arrivare in finale e non dire cagate ogni giorno rischiando l’espulsion… - rosymaisto__ : OOOO FINALMENTE ADESSO PASSIAMO ALLA SQUALIFICA DI FAUSTO LEALI THANKS #GFVIP - bigblacklie : RT @trash_italiano: PUPO CHE DIFENDE FAUSTO LEALI CHIEDENDO AL #GFVIP DI ESSERE CLEMENTE. IO MARIA STO PER USCIRE TE LO DICO. -