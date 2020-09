Fausto Leali: arriva il provvedimento del GF Vip dopo le frasi razziste (Di lunedì 21 settembre 2020) Fausto Leali ci ricasca e, questa volta, i provvedimenti potrebbero essere severissimi per lui. dopo le frasi sulla figura di Mussolini, il cantante torna a far parlare di sé con l’appellativo di “Neg*o” ripetutamente rivolto a Enock Barwuah. Il Grande Fratello Vip ha sospeso il televoto settimanale che lo vedeva coinvolto insieme a Massimiliano Morra, sino alla decisione definitiva presa dalla produzione. Fausto Leali: la bufera continua In questi ultimi giorni Fausto Leali ha fatto più volte parte di sé per frasi piuttosto discutibili. Il cantante, concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip, è finito nell’occhio del ciclone per alcuni scivoloni che hanno provocato sdegno e rabbia ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 21 settembre 2020)ci ricasca e, questa volta, i provvedimenti potrebbero essere severissimi per lui.lesulla figura di Mussolini, il cantante torna a far parlare di sé con l’appellativo di “Neg*o” ripetutamente rivolto a Enock Barwuah. Il Grande Fratello Vip ha sospeso il televoto settimanale che lo vedeva coinvolto insieme a Massimiliano Morra, sino alla decisione definitiva presa dalla produzione.: la bufera continua In questi ultimi giorniha fatto più volte parte di sé perpiuttosto discutibili. Il cantante, concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip, è finito nell’occhio del ciclone per alcuni scivoloni che hanno provocato sdegno e rabbia ...

