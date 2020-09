Fausto Leali a rischio squalifica dopo la frase razzista, Enock sbotta: “Io e la mia famiglia…” (Di lunedì 21 settembre 2020) Fausto Leali è a rischio squalifica. Il cantante, discutendo con i suoi compagni di gara nella Casa del Grande Fratello vip, tra cui Enock Barwuah, ha dichiarato «Nero è un colore, negro è la razza». E proprio il fratello minore di Mario Balotelli, gli ha chiesto di evitare di fare certe affermazioni. "Che nessuno mi venga a dire che sbaglio a incazzarmi, se le cose non le senti sulla tua pelle non lo puoi sapere. Io e la mia famiglia ci combattiamo su queste cose qua, da sempre. Fuori avrei reagito malissimo, ho paura di come potrei reagire qua", ha sbottato Enock infuriato. Fausto Leali a rischio squalifica dopo la frase ... Leggi su golssip (Di lunedì 21 settembre 2020)è a. Il cantante, discutendo con i suoi compagni di gara nella Casa del Grande Fratello vip, tra cuiBarwuah, ha dichiarato «Nero è un colore, negro è la razza». E proprio il fratello minore di Mario Balotelli, gli ha chiesto di evitare di fare certe affermazioni. "Che nessuno mi venga a dire che sbaglio a incazzarmi, se le cose non le senti sulla tua pelle non lo puoi sapere. Io e la mia famiglia ci combattiamo su queste cose qua, da sempre. Fuori avrei reagito malissimo, ho paura di come potrei reagire qua", hatoinfuriato.la...

trash_italiano : Ma Fausto Leali ha capito che l’obiettivo è arrivare in finale e non dire cagate ogni giorno rischiando l’espulsion… - HuffPostItalia : Non si può far finta di niente se Fausto Leali dice 'negro' in Tv - SirDistruggere : Fausto Leali settimana scorsa: ““Il duce? Ha fatto delle cose buone per l’umanità, le pensioni. HitIer era un suo f… - CHVNELXII : RT @story96010: #GFVIP l'apologia del fascismo é un reato quindi Fausto Leali deve essere squalificato subito. - CHVNELXII : RT @_asiaforever_: Scioccata per ciò che ha detto Fausto Leali. Per me da squalifica senza passare dal via. #GFVIP -