Export | Mino approda in Grecia con supporto UniCredit | SACE e Simest

(Di lunedì 21 settembre 2020) (Teleborsa) – Esportare un laminatoio a freddo per alluminio di ultima generazione da installare in, vicino ad Atene. Questo l’obiettivo raggiunto da, azienda attiva nel settore della progettazione e costruzione di laminatoi a freddo e a caldo per la lavorazione dei metalli non ferrosi, con ildie del Polo. La nuova commessa, il cui valore supera ampiamente i 20 milioni di euro, conferma la preminenza internazionale dell’azienda di Alessandria nel settore, molto specialistico, dei laminatoi ad alte prestazioni per alluminio. Attraverso l’intervento congiunto di, chiarisce la nota, “ha potuto associare alla propria offerta commerciale una ...

