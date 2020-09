Exit poll, referendum: vince il sì. In Toscana avanti il centro-sinistra. Puglia, testa a testa Emiliano-Fitto. Veneto, Liguria e Marche al centro-destra. De Luca vince in Campania (Di lunedì 21 settembre 2020) - referendum, il sì vince con una forchetta del 60-64% contro il 36-40% del no - Regionali: Zaia a valanga in Veneto. Puglia: Emiliano e Fitto appaiati. Toscana, Giani (centro-sinistra) avanti di poco sulla Ceccardi. Marche e Liguria: centro-destra verso la vittoria. In Campania riconferma per De Luca Lo speciale Elezioni con i risultati in tempo reale - Lo spoglio dalle ore 15 con il referendum e a seguire le regionali - Martedì 22 lo spoglio delle elezioni amministrative - Così la prima giornata di voto; alle 23 affluenza al 39,4% Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 21 settembre 2020) -, il sìcon una forchetta del 60-64% contro il 36-40% del no - Regionali: Zaia a valanga inappaiati., Giani (di poco sulla Ceccardi.verso la vittoria. Inriconferma per DeLo speciale Elezioni con i risultati in tempo reale - Lo spoglio dalle ore 15 con ile a seguire le regionali - Martedì 22 lo spoglio delle elezioni amministrative - Così la prima giornata di voto; alle 23 affluenza al 39,4%

borghi_claudio : Mai guardare i sondaggi e mai guardare gli exit poll - Corriere : ?? ULTIM'ORA – I PRIMI EXIT POLL Referendum 60-64% per il 'Sì' 36-40 per il 'No' - you_trend : ?? Come seguire le #elezioni e il #referendum? Alle 15:00, alla chiusura dei seggi, ci saranno: ?? I nostri instant… - EuropeElects : Italy, Tuscany regional election, Rai exit poll: Presidential election Giani (CSX-S&D|RE|G/EFA): 45.5% Ceccar… - LucaGoria79 : @amazzini64 gli exit poll non dovrebbero nemmeno essere legali ad urne ancora aperte -