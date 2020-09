Exit poll Marche 2020: Acquaroli davanti a Mangialardi, male il M5s (Di lunedì 21 settembre 2020) Exit poll Marche 2020 – Lunedì 21 settembre. Il primo Exit pool sulle Marche, realizzato per la Rai dal Consorzio Opinio Italia, attribuisce la vittoria al candidato presidente di Regione del centrodestra, Francesco Acquaroli. Il deputato di Fratelli d’Italia si sarebbe attestato tra il 47% ed il 51%, mentre quello del centrosinistra Maurizio Mangialardi avrebbe raggiunto un risultato compreso tra il 34% ed il 38%. Alle spalle il candidato del M5s, Gian Mario Mercorelli, (tra il 7% e il 9%) e quello della lista Dipende da Noi Roberto Mancini (tra 1,5% e 3,5%). Elezioni Regionali, Secondo i primi Exit poll di Opinio Italia (Rai) alla chiusura dei seggi in testa per le Regionali delle ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 21 settembre 2020)– Lunedì 21 settembre. Il primopool sulle, realizzato per la Rai dal Consorzio Opinio Italia, attribuisce la vittoria al candidato presidente di Regione del centrodestra, Francesco. Il deputato di Fratelli d’Italia si sarebbe attestato tra il 47% ed il 51%, mentre quello del centrosinistra Maurizioavrebbe raggiunto un risultato compreso tra il 34% ed il 38%. Alle spalle il candidato del M5s, Gian Mario Mercorelli, (tra il 7% e il 9%) e quello della lista Dipende da Noi Roberto Mancini (tra 1,5% e 3,5%). Elezioni Regionali, Secondo i primidi Opinio Italia (Rai) alla chiusura dei seggi in testa per le Regionali delle ...

