Exit poll, al referendum vince il sì, testa a testa Puglia e Toscana (Di lunedì 21 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Dai primi instant-poll, il referendum costituzionale segna la vittoria del Sì, in vantaggio con almeno il 60%. Alle Regionali in Veneto, secondo gli instantpoll, il candidato di centrodestra Luca Zaia è in testa con il70-74% su Arturo Lorenzoni (centrosinistra) fermo al 16-20%, inLiguria Giovanni Toti è avanti con una forbice compresa tra il53-57% su Ferruccio Sansa che è tra il 33 e il 37%. testa a testa in Toscana tra Eugenio Giani (41-45%) e Susanna Ceccardi (38-52%) e in Puglia tra Michele Emiliano, centrosinistra (36-40%) e Raffaele Fitto, centrodestra (36-40%). Nelle Marche Francesco Acquaroli è in vantaggio, in Campania ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 21 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Dai primi instant-, ilcostituzionale segna la vittoria del Sì, in vantaggio con almeno il 60%. Alle Regionali in Veneto, secondo gli instant, il candidato di centrodestra Luca Zaia è incon il70-74% su Arturo Lorenzoni (centrosinistra) fermo al 16-20%, inLiguria Giovanni Toti è avanti con una forbice compresa tra il53-57% su Ferruccio Sansa che è tra il 33 e il 37%.intra Eugenio Giani (41-45%) e Susanna Ceccardi (38-52%) e intra Michele Emiliano, centrosinistra (36-40%) e Raffaele Fitto, centrodestra (36-40%). Nelle Marche Francesco Acquaroli è in vantaggio, in Campania ...

