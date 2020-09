Eugenio Giani in vantaggio nelle elezioni per il presidente della Toscana (Di lunedì 21 settembre 2020) Articolo aggiornato alle 16,57 - Toscana, Giani 46,5% Ceccardi 42,3% La prima proiezione dà in testa il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Toscana. Eugenio Giani, avrebbe un vantaggio di oltre 4 punti sulla candidata del centrodestra, Susanna Ceccardi.Giani sarebbe è al 46,5% e l'avversaria al 42,3%. "Noi abbiamo fatto una grande campagna elettorale nonostante le difficolta' che ci sono state come il Covid ed il rientro dalle ferie. Una campagna elettorale fatta durante le ferie, difficile, complessa, ora attendiamo i risultati perché crediamo sia la cosa più importante da fare. Commenteremo quando avremo più certezza sui dati" ha detto Niccolò Falomi, tra i ... Leggi su agi (Di lunedì 21 settembre 2020) Articolo aggiornato alle 16,57 - Toscana,46,5% Ceccardi 42,3% La prima proiezione dà in testa il candidato del centrosinistra alla presidenzaRegione Toscana., avrebbe undi oltre 4 punti sulla candidata del centrodestra, Susanna Ceccardi.sarebbe è al 46,5% e l'avversaria al 42,3%. "Noi abbiamo fatto una grande campagna elettorale nonostante le difficolta' che ci sono state come il Covid ed il rientro dalle ferie. Una campagna elettorale fatta durante le ferie, difficile, complessa, ora attendiamo i risultati perché crediamo sia la cosa più importante da fare. Commenteremo quando avremo più certezza sui dati" ha detto Niccolò Falomi, tra i ...

FrancescoBonif1 : Salvini voleva dare la spallata in Toscana ma l’abbiamo bloccato ancora, stavolta con Eugenio Giani. La sua vittori… - you_trend : ??? In #Toscana nel comune di Cascina - dove la candidata del centrodestra Susanna Ceccardi è stata sindaca fino al… - giornalettismo : Le prime #proiezioni sulla #Toscana: Eugenio #Giani (Pd) in vantaggio del 4,2% su #Ceccardi (Lega) - drubald : RT @Corriere: ?? ULTIM'ORA – PROIEZIONI #regionali In base alle prime proiezioni di Swg per La7 (quindi basate su voti reali in seggi campi… - senesedoc79 : RT @RadioSienaTV: Regionali, prima proiezione: Eugenio Giani in vantaggio su Susanna Ceccardi - -