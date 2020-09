Esordio vincente di Pirlo con la Juve, bene il Napoli. Stasera Milan-Bologna (Di lunedì 21 settembre 2020) Esordio vincente per Andrea Pirlo. Al debutto in campionato sulla panchina della Juventus sbriga la pratica Sampdoria senza grossi patemi anche se, per tre quarti gara, la squadra di Ranieri è rimasta ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 21 settembre 2020)per Andrea. Al debutto in campionato sulla panchina dellantus sbriga la pratica Sampdoria senza grossi patemi anche se, per tre quarti gara, la squadra di Ranieri è rimasta ...

Allo Stadium i bianconeri hanno battuto per 3 a 0 la Sampdoria. Vittorie convincenti anche per Napoli e Genoa rispettivamente contro Parma e Crotone. Pari tra Sassuolo e Cagliari Esordio vincente per ...

Milan contro il Bologna di Miha, Piioli ordina: «Partite con il piede giusto, obiettivo Champions»

«Mai arrendersi e migliorarsi sempre». È il motto di Stefano Pioli per una stagione che dovrà portare il Milan nell’Europa che conta. L’obiettivo è la Champions League. Poche storie. Inutile girarci i ...

Buona la prima: gol di Mertens e Insigne e il Napoli vince a Parma

L'esordio dei mille spettatori al Tardini avrebbe meritato forse un'accoglienza migliore dello spettacolo offerto da Parma e Napoli nel lunch match della prima giornata di Serie A. Alla fine però a so ...

