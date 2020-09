Esclusiva: la Reggina insiste per Gravillon (ma c’è il Genoa). E chiude per Di Chiara-Blondett (Di lunedì 21 settembre 2020) La Reggina è forte su Thiago Cionek, come già anticipato. E potrebbe chiudere nelle prossime ore. Ma intanto segue anche la situazione relativa a Andrew Gravillon, il difensore centrale tornato all’Inter dopo le esperienza in prestito tra Sassuolo e Ascoli. Alla Reggina quello di Gravillon è un profilo che piace molto, ma il diretto interessato vuole prima capire gli eventuali margini per restare in Serie A: il Genoa è un’opzione che fin qui non si è materializzata. Intanto, come già anticipato, è in chiusura lo scambio Di Chiara-Blondett con il Perugia. Foto: logo Reggina L'articolo Esclusiva: la Reggina insiste per ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 21 settembre 2020) Laè forte su Thiago Cionek, come già anticipato. E potrebbere nelle prossime ore. Ma intanto segue anche la situazione relativa a Andrew, il difensore centrale tornato all’Inter dopo le esperienza in prestito tra Sassuolo e Ascoli. Allaquello diè un profilo che piace molto, ma il diretto interessato vuole prima capire gli eventuali margini per restare in Serie A: ilè un’opzione che fin qui non si è materializzata. Intanto, come già anticipato, è in chiusura lo scambio Dicon il Perugia. Foto: logoL'articolo: laper ...

Ultime Notizie dalla rete : Esclusiva Reggina Esclusiva: la Reggina insiste per Gravillon (ma c’è il Genoa). E chiude per Di Chiara-Blondett alfredopedulla.com Calcio Catania, intervista esclusiva con Reginaldo: «Scusate il ritardo»

CATANIA - Sull’edizione cartacea di oggi il nostro giornale propone un’intervista esclusiva, due pagine in tutto, con Reginaldo, nuovo attaccante del Catania calcio che porta in dote esperienza ed ent ...

ESCLUSIVA TS - Micai terzo portiere, la dirigenza a caccia del titolare

Guerrieri in porta sabato prossimo con la Reggina se non dovesse arrivare un altro portiere. E' questa la decisione dello staff tecnico granata che, sin dai primi giorni di ritiro, ha spiegato a Micai ...

Reggio Calabria, Comunali. Klaus Davi:”Donne reggine questa volta si rifiuteranno di votare il compare”

Reggio Calabria, 18 Settembre – “In queste settimana di campagna elettorale ho incontrato centinaia di donne e ho parlato a lungo con loro. E posso assicurare che la stragrande maggioranza di loro si ...

