Eros Ramazzotti operato: grave problema alla spalla per il cantante romano (Di lunedì 21 settembre 2020) Eros Ramazzotti si è operato alla spalla Di recente Eros Ramazzotti è intervenuto telefonicamente alla trasmissione radiofonica I Lunatici su Rai Radio 2. Il cantante romano ha fatto sapere ai radioascoltatori di essere sottoposto ad un intervento chirurgico ad una spalla. “Questa è stata un’estate con un’operazione alla spalla e tanta fisioterapia. Purtroppo mi sono imbattuto in una caduta. Mi sono fatto male alla spalla destra e ho dovuto operarla. Ora sono ancora lì a lavorare per rimetterla a posto”, ha confessato ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 21 settembre 2020)si &espDi recente&e; intervenuto telefonicamentetrasmissione radiofonica I Lunatici su Rai Radio 2. Ilha fatto sapere ai radioascoltatori di essere sottoposto ad un intervento chirurgico ad una sp. “Questa &e; stata un’estate con un’operazionespe tanta fisioterapia. Purtroppo mi sono imbattuto in una caduta. Mi sono fatto malespdestra e ho dovuto operarla. Ora sono ancora l&i; a lavorare per rimetterla a posto”, ha confessato ...

