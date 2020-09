Era Siria del Grande Fratello 9 | oggi ha 43 anni | “Ho un viso nuovo” FOTO

Leggi su velvetgossip

(Di lunedì 21 settembre 2020) Era il 2009 quando la tatuata e spregiudicata mangiafuoco entrò nella casa del. Stiamo parlando diDe Fazio, nata a Napoli nel 1977. Quando è entrata nella casanon ha mai nascosto la sua omosessualità e dopo il reality è balzata alle cronache rosa per la relazione con un noto personaggio dello spettacolo. A distanza diecco cosa fa e come è diventata.De FazioAll’interno della casa delDe Fazio ha conquistato tutti per il suo carattere esuberante e libero. All’epoca del reality finì al centro del gossip per la sua relazione con Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti, durata ...