Era Miss Italia nel 1992 | oggi ha 45 anni e ha sposato un calciatore FOTO

Miss Italia è il concorso di bellezza Italiano più famoso. Sin dalla sua prima edizione, risalente al 1946, molte partecipanti hanno conosciuto il successo. L'edizione del 1992 è stata vinta dalla veneta Gloria Zanin. All'epoca aveva solo 17 anni e aveva conquistato la giuria e il pubblico con il suo viso dolce, la sua timidezza e la sua bellezza naturale. Fisico perfetto e aspetto da ragazza della porta accanto sono le caratteristiche le hanno permesso di essere incoronata Miss Italia. Ma cosa fa oggi Gloria Zanin? Gloria Zanin oggi ha 45 anni.

Classe 1995, Alice Rachele Arlanch ha vinto Miss Italia 2017. All’epoca era ancora incerta del suo futuro, con il noto concorso di bellezza che si è rivelato essere un importante trampolino di lancio ...

E’ della Basilicata la nuova miss Cilento, Diano e Alburni

E’ Claudia Torchia 17 anni di Tito Scalo (Potenza) la nuova Miss Cilento, Vallo di Diano e Alburni, incoronata a Palazzo Mazziotti in Celso di Pollica. Un paradosso che la ragazza che dovrà rapprese ...

La grande stagione della bellezza: Miss Italia fra Dolce Vita e dirette tv - Foto

Il settimanale «Grandi firme», diretto da Cesare Zavattini, lanciò l’idea di trovare «Signorine Grandi Firme» e quando il periodico cessò le pubblicazioni Zavattini lo sostituì con «Il milione» poi in ...

