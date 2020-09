Enrica Bonaccorti shock a Storie Italiane: «Io, molestata da bambina e anche quando ho iniziato a lavorare» (Di lunedì 21 settembre 2020) Storie Italiane - Enrica Bonaccorti Confessione shock a Storie Italiane. Durante la puntata odierna del programma condotto da Eleonora Daniele, Enrica Bonaccorti ha dichiarato di aver subito molestie sessuali sia quando era una bambina di otto anni sia dopo, quando da adulta si è affacciata nel mondo del lavoro. La conduttrice si è lasciata andare al racconto, sentendosi coinvolta dalla storia di Giada Vitale, una ragazza che tra i tredici e i quattordici anni ha subito molestie dal suo parroco, condannato a 4 anni e 10 mesi di reclusione. Poi, però, si è pentita di averne parlato, cercando di distogliere l’attenzione da sé. “Ti senti ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 21 settembre 2020)Confessione. Durante la puntata odierna del programma condotto da Eleonora Daniele,ha dichiarato di aver subito molestie sessuali siaera unadi otto anni sia dopo,da adulta si è affacciata nel mondo del lavoro. La conduttrice si è lasciata andare al racconto, sentendosi coinvolta dalla storia di Giada Vitale, una ragazza che tra i tredici e i quattordici anni ha subito molestie dal suo parroco, condannato a 4 anni e 10 mesi di reclusione. Poi, però, si è pentita di averne parlato, cercando di distogliere l’attenzione da sé. “Ti senti ...

