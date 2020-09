Enorme incendio in un deposito ad Andria, in fumo materiale plastico: “Chiudete le finestre” [FOTO e VIDEO] (Di lunedì 21 settembre 2020) Un Enorme incendio e’ scoppiato, questa sera, ad Andria in un deposito di via Barletta, nel quale si trova anche materiale plastico (vedi FOTO della gallery scorrevole in alto e VIDEO in fondo all’articolo). Il comando di Polizia locale cittadino ha invitato la popolazione a chiudere finestre e balconi e i pedoni ad evitare di circolare per strada, perche’ la nube di fumo nero sprigionatasi dal deposito, a causa del vento, sta raggiungendo la citta’. Enorme incendio in un deposito ad Andria VIDEOL'articolo Enorme incendio in un deposito ad ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 21 settembre 2020) Une’ scoppiato, questa sera, adin undi via Barletta, nel quale si trova anche(vedidella gallery scorrevole in alto ein fondo all’articolo). Il comando di Polizia locale cittadino ha invitato la popolazione a chiudere finestre e balconi e i pedoni ad evitare di circolare per strada, perche’ la nube dinero sprigionatasi dal, a causa del vento, sta raggiungendo la citta’.in unadL'articoloin unad ...

saracino58 : BREAKING: Fire Jihad Again in Greek 'Refugee Camp' !? Enorme incendio in un campo illegale di 'rifugiati' sull'iso… - bizcommunityit : Enorme incendio in ditta di rifiuti ad Aviano: “State a casa con le finestre chiuse” - infoitinterno : Enorme incendio in ditta di rifiuti ad Aviano: “State a casa con le finestre chiuse” - fanpage : Enorme incendio in ditta rifiuti ad Aviano: “State in case e chiudete le finestre” - primaopoitorna : Enorme incendio in ditta di rifiuti ad Aviano: 'State a casa con le finestre chiuse' -

Ultime Notizie dalla rete : Enorme incendio Enorme incendio in ditta di rifiuti ad Aviano: “State a casa con le finestre chiuse” Fanpage.it Enorme incendio in ditta rifiuti ad Aviano: “State in case e chiudete le finestre”

Enorme incendio in ditta di rifiuti ad Aviano: "State a casa con le finestre chiuse" Un vasto incendio è divampato in una azienda di rifiuti ad Aviano nella serata di oggi, sabato 19 settembre. Le fia ...

Meteo: il FUMO degli INCENDI negli USA sta arrivano in EUROPA. Ecco le Possibili CONSEGUENZE in Italia

Il FUMO degli Incendi sta arrivando in EuropaGli INCENDI che sono scoppiati in agosto sulla costa occidentale degli USA continuano a minacciare severamente diverse zone, rendendo la qualità dell’aria ...

Enorme incendio in ditta di rifiuti ad Aviano: "State a casa con le finestre chiuse" Un vasto incendio è divampato in una azienda di rifiuti ad Aviano nella serata di oggi, sabato 19 settembre. Le fia ...Il FUMO degli Incendi sta arrivando in EuropaGli INCENDI che sono scoppiati in agosto sulla costa occidentale degli USA continuano a minacciare severamente diverse zone, rendendo la qualità dell’aria ...