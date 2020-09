Energica Motor | nuovo accordo commerciale in Germania

(Di lunedì 21 settembre 2020) (Teleborsa) –Company, società leader a livello internazionale nel settore delle moto elettriche ad elevate prestazioni, già fornitore unico per il triennio 2019-2021 del campionato FIM Enel MotoE World Cup, ha firmato unincon Performance Bikes. Ilrivenditore si trova a Viersen-Duelken, vicino alla città di Duesseldorf, nella regione Rhine-Ruhr, la più grande area metropolitana dellacon oltre 10 milioni di abitanti. “Laè attualmente il mercato europeo con la più grande rete di concessionari, in più riteniamo che ci sia una reale possibilità di crescita anche nelle ...

