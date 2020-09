Emmy Awards 2020 | vincono «Succession» | «Schitt’s Creek» e «Watchmen»

(Di lunedì 21 settembre 2020) È stata una cerimonia di prime volte, quella degli, che si è svolta domenica 20 settembre notte (ora italiana) per premiare il meglio della televisione dell'anno solare, cioè tutto ciò che è andato in onda (in tv o in streaming) tra il mese di giugno del 2019 e il mese di maggio del. Lo stesso show, infatti, è stato per la prima volta virtuale, con il conduttore Jimmy Kimmel in collegamento live con i nominati e i vincitori delle varie categorie. I titoli dei vincitori nelle categorie principali sono, Schitt’s, premiati rispettivamente come Miglior serie drammatica, Miglior serie comedy e Miglior mininiserie. La prima volta di un fumetto (con ...

SkyTG24 : Emmy Awards 2020, “Succession” migliore serie drammatica. Tutti i vincitori - CineGiornale1 : Emmy Awards 2020: tutti i vincitori e i record dei premi della Tv - LMonstersITA : Durante uno spot degli Emmy Gaga e Ariana sono state annunciate performer ai prossimi Billboard Music Awards che si… - DavideIannuzzi5 : Da New York I vincitori degli Emmy Awards IL COVID NON FERMA GLI EMMY AWARDS - anna_annie12 : Emmy Awards 2020, “Succession” migliore serie drammatica. Tutti i vincitori | Sky TG24 -

Ultime Notizie dalla rete : Emmy Awards

NEW YORK, 21 SET - Le star della tv americana hanno partecipato dal salotto di casa alla serata degli Emmy Awards, l'equivalente degli Oscar per la televisione, svolti in edizione virtuale causa pande ...‘Succession’ è la miglior serie drammatica dell’anno: questo il verdetto degli Emmy Awards presentati per la prima volta in versione virtuale a causa del Coronavirus. La serie, in onda su Hbo e in Ita ...Le star della tv americana hanno partecipato dal salotto di casa alla serata degli Emmy Awards, giunti alla 72.esima edizione, l’equivalente degli Oscar per la televisione, svolti in edizione virtuale ...