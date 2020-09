Emmy Awards 2020 | tutti i premiati | “Succession” la miglior serie drammatica

(Di lunedì 21 settembre 2020) La serata di consegna degli, condotta ieri sera (in Italia dalle 2 di notte alle 5 del mattino) da Jimmy Kimmel, è stata ribattezza dal presentatore “Pand“, proprio per la sua natura virtuale dovuta alla pandemia globale da coronavirus. Leggi anche ›: i beauty look di Jennifer Aniston, Zendaya e Gabrielle Union Leggi anche ›, Jimmy Kimmel: «Senza pubblico, ma focus sul talento di chi lavora in tv» Elegantissimi nonostante ricevessero il premio da casa e con alle spalle i ...

SkyTG24 : Emmy Awards 2020, “Succession” migliore serie drammatica. Tutti i vincitori - SkyTG24 : Agli #Emmys trionfano “Succession”, “Schitt’s Creek” e “Watchmen”. Tutti i vincitori ?? - RosyRossella1 : RT @ciakmag: Tutti i vincitori della 72° edizione degli Emmy Awards! #SchittsCreek, #Watchmen e #Succession tra le serie più premiate ?? htt… - RaiNews : #Zendaya è la più giovane attrice a ricevere un premio come miglior protagonista in una serie drammatica - SilPerdichizzi : RT @SkyTG24: Tutti i vincitori degli #Emmys ?? -

Studio vuoto e candidati in collegamento streaming con il conduttore Jimmy Kimmel. Anche gli Emmy Awards, giunti alla loro 72esima edizione, si adattano alla pandemia e vanno in scena per la prima ...La cerimonia degli Emmy Awards 2020 è stata un po’ diversa dal solito. A causa dell’emergenza sanitaria i candidati erano collegati da casa mentre Jimmy Kimmel presentava davanti ad un centinaio di sc ...Le star della tv americana hanno partecipato dal salotto di casa alla serata degli Emmy Awards, l’equivalente degli Oscar per la televisione, svolti in edizione virtuale causa pandemia e già ribattezz ...